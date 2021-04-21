6طرق لنجاح خطة إنقاص الوزن.. حدد أهدافك وتحلى بقوة الإرادة والأهم شرب الماء

كتبت مروة هريدى

يمكن أن يكون فقدان الوزن عملية شاقة وقد تشعر بإجهاد كبير من أجل تحقيق الأهداف المنتظرة منه، ولكن يفشل الكثير من الناس فى الاستمرار على المسار الصحيح لخطة انقاص الوزن ويفتقدون للإرادة والعزيمة والتصميم على مواصلة أهدافهم بفقدان الكيلوجرامات الزائدة، ومن أجل مساعدتك على الاستمرار فى رحلة فقدان الوزن، يُقدم لك موقع "تايمز أوف انديا" 6 طرق فعالة يمكنك من خلال الالتزام بأهداف إنقاص الوزن.

- 6 طرق فعالة للإلتزام بخطة إنقاص الوزن:

1- خذ وقتك وتحلى بالصبر

عندما تتطلع إلى إنقاص الوزن لا تفعل كل شيء فى البداية، بدلًا من ذلك خذ وقتك وتحلى بصبر، إن فقدان الوزن ليست عملية سريعة وقد يكون من الصعب جدًا الوصول إلى أهدافك فقط بعد أسبوع من التمرين، لذلك تعامل مع الأمر ببساطة وامنح جسمك وقتًا للتكيف.

2- حدد أهدافك جيدًا

إذا كنت تريد التخلص من بعض الكيلوجرامات فمن المهم أن تعرف جيدًا ما يجب عليك أن تفعله، فلا تمارس تدريبات مكثفة وتتبع نظام غذائى مقيد وصارم دفعة واحدة، لأنها ستؤدى إلى استنفادك وتحبط حماسك، وعليك تحديد أهدافك وخطط لوجباتك جيدًا والتزم بالروتين.

3- اختر تمرينًا تستمتع به

عندما نبدأ بخطة إنقاص اوزن قد نذهب لاختيار تمارين رياضية صعبة عالية الكثافة من أجل تحقيق أهدافنا سريعًا، ولكن إذا كنت تخطط للبقاء على المسار الصحيح فى خطة فقدان الوزن فمن المهم أن تختار التمارين التى تتناسب مع جسمك بشكل أفضل والتى يمكنك الاستمتاع بها، حيث يساعدك ذلك على الاستمرار بحماسك لأطول فترة ممكنة.

4- قوة الإرادة هى كل شيء

إن وضع خطط النظام الغذائى أو الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية ليست الأشياء الوحيدة التى ستساعدك على تحقيق أهدافك فى إنقاص الوزن، الأمر الأكثر أهمية هى قوة الإرادة والتصميم والتفانى لتحقيق أهدافك، فى كثير من الأحيان نبدأ خطة إنقاص الوزن بحماس كبير من أجل التخلص من دهون البطن والفخذين وغيرها من أهداف فقدان الوزن، ولكن على المدى الطويل إذا لم تكن لديك قوة الإرادة فسوف تضر جسمك أكثر مما تنفعه.

5- موازنة نظامك الغذائى

فقدان الوزن لا يعنى أنك تترك نفسك للجوع، ولكن بدلاً من ذلك عليك اختيار نظام غذائى صحى ومتوازن يحتوى على كافة العناصر الغذائية الأساسية التى يحتاجها الجسم، مع تجنب تناول الأطعمة المصنعة والبحث عن بدائل صحية لها.

6- اجعل الماء هو مشروبك المفضل