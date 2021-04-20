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صحة القليوبية: خروج 70 مصابا بحادث قطار طوخ من المستشفيات و19 تحت الملاحظة

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 04:33 م
صحة القليوبية: خروج 70 مصابا بحادث قطار طوخ من المستشفيات و19 تحت الملاحظة قطار طوخ
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، خروج عدد كبير من مصابى حادث قطار طوخ، وذلك بعتماثلهم للشفاء بعد تقديم الرعاية الصحية لهم فور وقوع الحادث، موضحا أنه يوجد 19 حالة فقط بمستشفيات بنها الجامعي والتعليمي يتم تقديم الخدمة الطبية لهم حتى تمام شفاؤهم.

وفى هذا السياق أكدت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفي بنها التعليمى، خروج جميع مصابى حادث قطار بنها من المستشفي، عدا 4 مصابين محتجزين الآن فقط، مشيرة إلى أن الحادث جاء في أول أيام تشغيل المستشفي الجديد تجريبيا ما كان له أثر في تقديم خدمة طبية متميزة لمصابى الحادث.

ومن ناحيته أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعى، خروج أكثر من 50 حالة من مصابي الحادث المحتجزين بالمستشفي بعد تماثلهم للشفاء، مشيرا إلى أنه تتبقي حاليا بالمستشفي 15 حالة فقط تحت المتابعة والملاحظة من إجمالي 65 حالة استقبلها المستشفى من مصابى الحادث.

وتسلمت النيابة الكليه برئاسة المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها التقرير المبدئى للجنة الفنية المشرفة على عمليات الإصلاح لخطى السكة الحديد اللذين اتلفا بسبب الحادث كما استمعت النيابة لأقوال بعض المهندسين الفنين.

فيما استأنفت حركة القطارات فى الإتجاهين بموقع الحادث عقب الانتهاء من أعمال إصلاح خط السكة الحديد الذى شهد حادث قطار بنها الأحد الماضى، حيث مر أول قطار على السكة الجديدة من مكان الحادث عقب عملية الإصلاح واستبدال القضبان بقضبان جديدة مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة.


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