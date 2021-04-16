دراسة: مركبات الفلافونويد تعزز المناعة وتحمى من أمراض القلب والأوعية الدموية

كتبت مروة هريدى

أكدت أبحاث أن الأطعمة الغنية ب الفلافونويد يمكن أن تزيد من قوة دفاعاتك وتعزيز المناعة لمقاومة أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان لدى الملايين من الناس، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

وتوضح الأبحاث المنشورة فى مجلة "Nature" أن تناول الفلافونويد يبنى حاجزًا ضد جميع الأسباب والوفيات المرتبطة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، والفلافونويد هو مجموعة من المركبات الطبيعية التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهى جزيئات تمنع أو تؤخر بعض أنواع تلف الخلايا.

وسعى الباحثون فى دراسة جماعية دنماركية إلى التحقق من الارتباط بين العادات الغذائية ونمط الحياة وتطور السرطان، حيث قاموا بفحص بيانات 56،048 مشاركًا فى النظام الغذائى الدنماركى، وعلى مدار 23 عامًا توفى من بينهم 14083 شخص، حيث وجد الباحثون أن تناول الفلافونويد باعتدال كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر الوفيات المرتبطة ب أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وتُسلط نتائج الدراسة الضوء على إمكانية خفض معدل الوفيات من خلال توصيات بزيادة تناول الأطعمة الغنية بالفلافونويد خاصة عند المدخنين ومستهلكى الكحول بكثرة.

- الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد:

توجد مركبات الفلافونويد بشكل أساسى فى الفواكه والخضروات الملونة والأطعمة النباتية الأخرى و الشوكولاتة الداكنة

- هناك خمسة أنواع رئيسية من مركبات الفلافونويد التى تحتوي على فوائد مختلفة وكل منها موجود فى أطعمة مختلفة، على النحو التالى:

1- فلافانول

يوجد عادة فى اللفت والخوخ والطماطم والبصل والخس والشاى والعنب والتوت وغيرها.

2- فلافان 3 أولس

يمكن العثور هذا النوع من مركبات الفلافونويد فى الكثير من الأطعمة، منها الشاى الأخضر والأسود وكذلك فى التفاح والعنب والفراولة والتوت وحتى منتجات الكاكاو، مثل الشوكولاتة الداكنة.

3- الفلافونات

تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة وتتواجد فى الفواكه الحمضية مثل الليمون والجريب فروت والليمون والبرتقال، وتوجد أيضًا فى الكرفس والبقدونس والفلفل الحار.

4- الايسوفلافون

يعتقد الخبراء أن هذا النوع من الفلافونويد يمكن أن يساعد فى توازن الهرمونات فى الجسم، توجد فى الفول السودانى والفستق والعدس والبازلاء وبذور الكتان.

5- الأنثوسيانين

يوجد هذا النوع غالبًا فى القشرة الخارجية لمختلف أنواع التوت وتشمل التوت الأسود والفراولة والتوت البرى وفى العنب الأحمر والأرجوانى أيضًا.