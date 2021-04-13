حصاد الوزارات.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان

شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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