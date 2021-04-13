اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:09 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حصاد الوزارات.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان المخابز- أرشيفية
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت دواوين الوزارات اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

الصحة تحذر من التجمعات فى رمضان: ترفع فرص عدوى كورونا

تفاصيل مقررات شهر أبريل استعدادا للامتحان المجمع من رابعة حتى 6 ابتدائى

الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان.. إنفوجراف
 
صندوق مكافحة الإدمان: رصد مشاهد تعاطى المخدرات بالأعمال الدارمية خلال رمضان
 

 


حصاد الوزارات

التموين

الصحة

التعليم

التعليم العالى

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة