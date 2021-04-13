هل يتم متابعة الحاصلين على لقاح كورونا صحيا حال تلقى لقاح التسجيل الطارئ؟ الصحة تجيب

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إنه يتم متابعة الحالة الصحية للأشخاص الذين حصلوا علي لقاح كورونا والذى تم ترخيصه للطوارئ فقط وتابعت الوزارة في منشور اليوم أنه يتم تقديم الرعاية الصحية مع رصد أى أعراض جانبية حتى يتسنى جمع أكبر قدر من المعلومات حول المأمونية طويلة المفعول للقاح.



وأضافت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعال في الوقاية من الفيروس، وستتم متابعة متلقي اللقاح طبيا من قبل وزارة الصحة والسكان.



وناشدت المواطنين بالدخول علي الموقع الإلكترونى لتسجيل وحجز لقاح كورونا وتابعت : حال الرغبة في الاستفسار عن اى بيانات او معلومات يمكن من خلال الخط الساخن 15335 تقديم الدعم اللازم.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.















