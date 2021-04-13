اليوم السابع
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التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 01:32 م
التموين تعلن انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان مخابز
كتب مدحت وهبة

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تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز، وكشفت انتظام عمل المخابز فى أول أيام شهر رمضان وتوفير الدقيق المدعم للمخابز على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك الأقماح بالنسبة للمطاحن.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، تشغيل المخابز في شهر رمضان بدء من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء، وفتح العمل بسيستم للمخابز التى يتم تحديدها بمعرفة مديرى المديريات حتي الساعة العاشرة مساء، لضمان توافر الخبز طوال اليوم لافتا، إلى أن تنظيم عمل المخابز بشهر رمضان في تلك الساعات يسمح بتوافر كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم طوال اليوم.

وطالب الوزير، قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتوجيه المطاحن بتسليم الدقيق للمخابز طبقا للمواعيد المقررة لذلك أيضاً ، كما وجه مديريات التموين بعمل غرفة عمليات رئيسية بديوان كل مديرية وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة استمرار الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، كذلك ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة من كافة الجهات التابعة للمديريات علي توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة المهمة والضرورية منها بالأسواق، وكذلك فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ صرف السلع التموينية، وكذلك توافر أسطوانات الغاز والمواد البترولية بكافة أنواعها خلال شهر رمضان.
 

 

التموين

عمل المخابز خلال شهر رمضان

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