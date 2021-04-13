التنمية المحلية: متابعة دورية لحل أى شكاوى للمواطنين حول نقص الخدمات والسلع

كتب على عبد الرحمن

أجرى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، جولة على جميع مكاتب الموظفين بالإدارات والقطاعات المختلفة فى الوزارة وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان ، والاطمئنان على سير العمل بكافة قطاعات الوزارة ، معربًا عن خالص تهانيه الصادقة لجميع العاملين والقيادات متمنيا لهم بإعادة شهر رمضان عليهم بالخير واليمن والبركات.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن شعراوى، أكد خلال جولته على ضرورة انتظام العمل فى كافة القطاعات بالوزارة وبذل المزيد من الجهد والعطاء بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، قائلا" "إننا نبذل جميعاً الجهد والعمل من أجل رفعة وطننا الغالى وخدمة شعبنا العظيم"، مؤكداً أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والإنجاز والالتزام.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية التزام كافة العاملين بالوزارة بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم ، لافتا إلى أنه يتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والتى ستتابع بشكل مستمر مع غرف عمليات المحافظات حل أى شكاوى من المواطنين بشأن أى نقص فى الخدمات والسلع والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى من خلال المعارض التى يتم اقامتها بالتنسيق مع وزارة التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبهم أعرب العاملين بالوزارة عن سعادتهم بتهنئة الوزير لهم فى مكاتبهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك ، مؤكدين على تنفيذ جميع تكليفات الوزير الاجتهاد وبذل الجهد اللازم للانتهاء من كافة الأعمال الموكلة لهم بما يساهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة وإزالة أى صعوبات تواجه المواطن فى القطاعات الخدمية بالوزارة والمحافظات خاصة خلال هذا الشهر الكريم.