اليوم السابع
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الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان.. إنفوجراف

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 02:43 م
الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان.. إنفوجراف الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان

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تحدث الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فى فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن مكروهات الصوم في رمضان ردًا على أحد أسئلة المتابعين.
 
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، إن من مكروهات الصوم المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء.
 
وأضاف: من المكروهات أيضًا تذوق الطعام بغير حاجة، والقبلة التي تحرك شهوة الإنسان وكذلك الحجامة من مكروهات الصوم لما يترتب عليها من إضعاف الإنسان، وأيضًا استعمال السواك بعد الظهر من مكروهات الصيام.
 
وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت أيضًا عدد من محظورات الصيام، أبرزها، أنه يجب على الصائم أن لا يُعرض صيامه لما يفسده ويُضيع ثوابه؛ فيمسك أعضائه وجوارحه عن كل ما يغضب الله تعالى ويضيع الصوم كالغيبة والنميمة، والقيل والقال، والنظر إلى ما حرمه الله تعالى، والخصام والشقاق، وقطع صلة الرحم.
 
الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان
الإفتاء توضح أبرز مكروهات الصوم فى رمضان

 


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مبطلات الصوم فى رمضان

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