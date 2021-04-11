التحريات تكشف ملابسات غرق شاب بنهر النيل في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في مصرع شاب نتيجة تعرضه للغرق بنهر النيل في منشأة القناطر، وتوصلت التحريات إلى أن الضحية غرق لعدم إجادته السباحة، وثبت من خلال الكشف الطبي أن اسفكسيا الغرق سبب وفاته.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرة الشاب، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بلاغا يفيد غرق شاب بنهر النيل، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم التوصل لهويته، وعقب عمليات البحث تم انتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.