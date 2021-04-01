اليوم السابع
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حصاد الوزارات..وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان

الخميس، 01 أبريل 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان الصلاة
إعداد – أسامة عبد الحميد

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

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الكهرباء: تركيب عداد مسبوق الدفع بـ99% من المساجد ولا فصل للتيار بعد نفاد الرصيد

التعليم تطالب المديريات بتجهيز اللجان لإجراء امتحانات الثانوية العامة الإلكترونية

التأمينات: صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس مع معاشات أبريل
 


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