حصاد الوزارات..وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان

إعداد – أسامة عبد الحميد

شهدت دواوين الوزارات اليوم الخميس، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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وزير الأوقاف: غلق المساجد بعد الصلاة بـ10 دقائق خلال شهر رمضان..صور



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