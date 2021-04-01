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وزيرا التنمية المحلية والتعليم يفتتحان 4 مدارس جديدة ببولاق الدكرور

الخميس، 01 أبريل 2021 01:51 م
وزيرا التنمية المحلية والتعليم يفتتحان 4 مدارس جديدة ببولاق الدكرور مدارس جديدة بمنطقة بولاق الدكرور
كتب سيد الخلفاوى

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افتتح منذ قليل، كل من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، عددا من المنشأت التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور ، وذلك في إطار إحتفالات أعياد الجيزة ، هى "مدرسة الشيخة جواهر بنت القاسمي ثانوى بنات، ومدرسة سامح سيف اليزل رسمي لغات، و مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى (ثانوي فني)، ومدرسة عمر سليمان رسمي لغات، كما سيتم افتتاح إدارة بولاق الدكرور التعليمية.
 
وحضر الافتتاح قيادات محافظة الجيزة وعدد من نواب البرلمان عن دائرة بولاق الدكرور وقيادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على رأسهم الدكتور مجدى الجيار وميل المديرية، واهالى بولاق الدكرور

ونعرض بيانات المدارس وتكلفتها فى السطور التالية..

مدرسة الشيخة جواهر بنات للتعليم الثانوى عدد الفصول 30 فصل كثافة 750 طالبا ، بتكلفة 30 مليون جنيه.
مدرسة اللواء سامح سيف اليزل الرسمة لغات لجميع المىاخل "رياض اطفال وابتدائى واعدادى، بكثافة 700طالب ، موزعين على 14 فصل، بتكللة 11.5 مليون جنيه.
 
مدرسة اللواء عمر سليمان المتميزة "رياض أطفال وابتدائى" وعدد فصولها 11 وتستوعب 550 طالب تقريبا، وتكلفتها 10.60 مليون جنيه.
 
مدرسة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ثانوى فنى، 5 سنوات، وتعتبر الخامسة على مستوى الجمهورية ، فصولها 15 بتكلفة 11 مليون تقريبا .
 
مبنى الإدارة التعليمية ببولاق الدكرور مكونة من 5 أدوار ويستوعب 400 موظف تقريبا ، كما سيتم اخلاء 2 مبنى التابع للادارة القديمة ليتحول أحدهما الى شهر عقارى واخر سيتم تسليمه للحى للاستفادة منه.
 
التكلفة الإجمالية للمدارس والإدارة التعليمية تبلغ 69 مليون جنيه وعدد الفصول التى تم إضافتها لحى بولاق 106 فصل جديد .
 
 

بولاق

مدارس بولاق

بولاق الدكرور

الجيزة

التربية والتعليم

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