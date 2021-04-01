"الأوقاف الفلسطينية" تعلق صلاة الجمعة فى المناطق المغلقة

وأوضحت الكيلة خلال مشاركتها الطواقم الطبية فى تطعيم ذوى الأسرى، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الخميس، أن تطعيم هذه الفئة يهدف إلى حماية أهالى الأسرى من الإصابة بالفيروس عند زيارة أبنائهم فى سجون الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذه العملية تمت بالتعاون مع هيئة شؤون الأسرى، التى زودت وزارة الصحة بقائمة بأسماء أهالى الأسرى من الدرجة الأولى فى جميع المحافظات.

من جهته .. قال مدير عام صحة رام الله والبيرة معتصم المحيسن، إنه سيتم تطعيم ذوى الأسرى فى محافظة رام الله والبيرة على مراحل منعاً للاكتظاظ، مشيرا إلى أن المديرية ستتواصل مع هيئة شؤون الأسرى لإعلامهم بتاريخ التطعيم.

وأضاف المحيسن، أن هذه الحملة تستهدف تطعيم حوالي 1400 مواطن من ذوى الأسرى فى المحافظة، مشيرا إلى أن التطعيم لمحافظة رام الله والبيرة سيكون فى مبنى الصحة المركزى فى البالوع.