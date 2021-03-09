فوائد الزنك للجلد والبشرة.. يساعد فى علاج حب الشباب والصدفية

كتبت مروة هريدى

الفيتامينات والمعادن هى العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم للعمل بشكل صحيح والبقاء بصحة جيدة، وإذا كان الناس غير قادرين على الحصول عليها من خلال نظام غذائى متنوع ومتوازن يمكن أن تقدم المكملات يد المساعدة للحصول عليها، خاصة إذا كانت ضرورية لعلاج مشاكل البشرة الناتجة عن نقص الفيتامينات والمعادن، حيث يساعد الزنك فى الحفاظ على نضارة البشرة، وفقًا لما ذكره موقع اكسبريس "express".

يلعب الزنك عددًا من الأدوار والوظائف فى جسم الإنسان، إنه مهم لبنية الخلايا والأعضاء وسلامتها، وتعزيز المناعة وتحسين أداء التذوق والشم، كما يساهد فى عملية التئام الجروح وإصلاح الأنسجة، ويساعد أيضًا فى عملية الأيض والتمثيل الغذائى.

من جانبها، توصى أخصائية التغذية كلاريسا لينهير، بضرورة استخدام الزنك للحفاظ على صحة البشرة، حيث يتوافر الزنك فى اللحوم الحمراء والمأكولات البحرية والمكسرات والبقوليات والشوكولاتة الداكنة، وقد تم ربط الزنك بقدرته على علاج مشاكل الجلد والبشرة مثل حب الشباب والصدفية والوردية.

وأشارت أخصائية التغذية إلى أن الزنك قد لا يساعد فى نمو الشعر، ولكن يعتبر تساقط الشعر أحد الأعراض الشائعة لنقص الزنك، ولا يقوم الجسم بتخزين الزنك، لذلك من الضرورى تناوله من مصادره الطبيعية والحصول على حصة يومية من هذا المعدن المفيد.

ولعل أحد أبرز فوائد الزنك أيضًا علاج الإسهال، علاج الإسهال ، حيث أثبتت دراسات أن تناول حبوب الزنك لمدة 10 أيام تساعد فى علاج الإسهال وتكرار حدوثه فى المستقبل، كما أنن للزنك دور كبير فى تنظيم عملية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها البعض مما يعود بالفائد على زيادة التركيز فى التعلم وتنشيط الذاكرة، بجانب أنه يساعد فى التقليل من أعراض الأنفلونزا وتخفيف الألتهابات وزيادة الخصوبة لدى الرجال، وحماية شبكية العينين من التلف الخلوى الناتج عن التقدم فى العمر.