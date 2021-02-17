اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

مكملات الزنك غير فعالة فى تقليل فترة التعافى من كورونا

الأربعاء، 17 فبراير 2021 10:00 ص
مكملات الزنك غير فعالة فى تقليل فترة التعافى من كورونا الزنك
كتب - محمود جلال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف دراسة جديدة من معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة أن  مكملات فيتامين ج والزنك لا تساعد مرضى فيروس كورونا على التعافي من مرضهم، رغم  شهرتها في تعزيز قدرات جهاز المناعة، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.

لن يساعد الزنك وفيتامين ج في مكافحة فيروس كورونا
لن يساعد الزنك وفيتامين ج في مكافحة فيروس كورونا

 

أوضحت الدراسة أن إعطاء مكملات  فيتنامين ج أو الزنك أو كليهما  للمرضى،  لم يقلل بشكل كبير من شدة أو مدة أعراض فيروس كورونا، بالرغم من أهمية الزنك لتقوية وظائف جهاز المناعة، وعمل فيتامين ج كمضاد للأكسدة.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم كيفية استجابة 214 بالغًا مصابين بعدوى كورونا المؤكدة إما: 10 أيام من جلوكونات الزنك (50 ملليجرام / ملج) ، فيتامين ج (8000 ملغ) ، أو الرعاية المعتادة، وأجريت الدراسة، التي كانت نقطة النهاية في انخفاض الأعراض بنسبة 50٪ ، وتوقفت مبكرًا لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الأربع من المرضى.

قال مؤلف الدراسة الدكتور ميليند ديساي ، مدير العمليات السريرية في معهد القلب أنه عندما بدأنا هذه التجربة، لم يكن هناك بحث لدعم العلاج التكميلي للوقاية أو علاج المرضى المصابين بـ فيروس كورونا، و ينما كنا نشاهد الوباء ينتشر في جميع أنحاء العالم ، يصيب ويقتل الملايين ، سارع المجتمع الطبي والمستهلكون على حد سواء لتجربة المكملات التي يعتقدون أنها قد تمنع العدوى ، أو تخفف من أعراض كورونا،وأضاف ديساي أن  فيتامين سي والزنك غير فعالين كعلاج عند مقارنتهما سريريًا بالرعاية القياسية.  

من جانبه أوضح الدكتور سوما توماس ، نائب رئيس العمليات الإستراتيجية في المعهد أنه  ليس  كل المرضى المصابين بفيروس كورونا يحتاجون إلى دخول المستشفى ، وبالمقارنة مع أولئك الذين يتلقون العلاج في المستشفى ، فمن المرجح أنهم يبحثون عن مكملات غذائية وفيتامينات يمكن أن تقوى مناعتهم ،  لكن الفيروس المستجد أبطل فاعليتها. 

 


الزنك

فيتامين جـ

فيروس كورونا

كورونا

كورونا فيروس

علاج فيروس كورونا

الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة