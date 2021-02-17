مكملات الزنك غير فعالة فى تقليل فترة التعافى من كورونا

كتب - محمود جلال

كشف دراسة جديدة من معهد القلب والأوعية الدموية والصدر في كليفلاند كلينيك بالولايات المتحدة أن مكملات فيتامين ج والزنك لا تساعد مرضى فيروس كورونا على التعافي من مرضهم، رغم شهرتها في تعزيز قدرات جهاز المناعة، وفقًا لموقع ميدكال إكسبريس medicalxpress.



لن يساعد الزنك وفيتامين ج في مكافحة فيروس كورونا

أوضحت الدراسة أن إعطاء مكملات فيتنامين ج أو الزنك أو كليهما للمرضى، لم يقلل بشكل كبير من شدة أو مدة أعراض فيروس كورونا، بالرغم من أهمية الزنك لتقوية وظائف جهاز المناعة، وعمل فيتامين ج كمضاد للأكسدة.

في هذه الدراسة، قام الباحثون بتقييم كيفية استجابة 214 بالغًا مصابين بعدوى كورونا المؤكدة إما: 10 أيام من جلوكونات الزنك (50 ملليجرام / ملج) ، فيتامين ج (8000 ملغ) ، أو الرعاية المعتادة، وأجريت الدراسة، التي كانت نقطة النهاية في انخفاض الأعراض بنسبة 50٪ ، وتوقفت مبكرًا لعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المجموعات الأربع من المرضى.

قال مؤلف الدراسة الدكتور ميليند ديساي ، مدير العمليات السريرية في معهد القلب أنه عندما بدأنا هذه التجربة، لم يكن هناك بحث لدعم العلاج التكميلي للوقاية أو علاج المرضى المصابين بـ فيروس كورونا، و ينما كنا نشاهد الوباء ينتشر في جميع أنحاء العالم ، يصيب ويقتل الملايين ، سارع المجتمع الطبي والمستهلكون على حد سواء لتجربة المكملات التي يعتقدون أنها قد تمنع العدوى ، أو تخفف من أعراض كورونا،وأضاف ديساي أن فيتامين سي والزنك غير فعالين كعلاج عند مقارنتهما سريريًا بالرعاية القياسية.

من جانبه أوضح الدكتور سوما توماس ، نائب رئيس العمليات الإستراتيجية في المعهد أنه ليس كل المرضى المصابين بفيروس كورونا يحتاجون إلى دخول المستشفى ، وبالمقارنة مع أولئك الذين يتلقون العلاج في المستشفى ، فمن المرجح أنهم يبحثون عن مكملات غذائية وفيتامينات يمكن أن تقوى مناعتهم ، لكن الفيروس المستجد أبطل فاعليتها.