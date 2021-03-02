علاج تساقط الشعر.. كيف يمكن للشاي الأخضر أن يمنع الصلع

كتبت مروة هريدى

كما هو الحال مع معظم الأشياء التى نمر بها فى الحياة مع تقدمنا ​​فى السن تحدث تغييرات لا مفر منها مثل تساقط الشعر أو الإصابة بالصلع، وبالرغم أن بعض العلاجات تحتوى على خصائص قوية تعطى نتائج مبهرة لعلاج تساقط الشعر، إلا أن بعض الناس تريد اللجوء إلى المكونات الطبيعية لعلاج مثل هذه الأشياء، حيث إنه وفقًا للدراسات والأبحاث فإن الشاى الأخضر يمكن أن يساعد فى زيادة نمو الشعر باعتباره أحد أكثر المشروبات الصحية على هذا الكوكب، حيث يشتهر الشاى الأخضر لعدة قرون بفوائده الصحية العديدة ويمكن أن يكون الحل لمنع الصلع والمساعدة فى زيادة نمو الشعر، وفقًا لما ذكره موقع "express".

يشتهر الشاى الأخضر بكونه غنيًا بمضادات الأكسدة التى تأتى من مركبات تعرف باسم الفلافانول، بجانب مادة "الكاتشين" الأكثر وفرة وقوة فى الشاى الأخضر، حيث ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وأنواع معينة من السرطان، وبجانب كل الفوائد الرائعة للشاى الأخضر إلا أنه يعالج أيضًا تساقط الشعر ويُحسن صحته ويمنع ظهور الصلع.

تقول دراسة نشرت فى المكتبة الوطنية الأمريكية للطب إنه تم إجراء المزيد من الاختبارات حول قدرة الشاى الأخضر فى مساعدة نمو شعر الإنسان، وأشارت الدراسة إلى أن الشاى الأخضر مشروب شائع فى جميع أنحاء العالم، ويعتقد أن فوائده الصحية مثل خصائصه المضادة للسرطان ومضادات الأكسدة سببها احتوائه على مادة (EGCG) ، وهى أحد المكونات الرئيسية للبوليفينول.

وتعتبر مادة (EGCG) الموجودة بشكل طبيعى فى العديد من الأطعمة النباتية مفيدة جدًا لصحة بصيلات الشعر وخلايا الحليمة الجلدية ومن ثم يساهم فى تقليل تساقط الشعر وترققه ويعالج قشرة وفروة الرأس والصدفية، كما يمكن لمادة ((EGCG الموجودة بالشاى الأخضر الحفاظ على مستويات البروتين المناسبة لفروة الرأس بما يساعد فى ترطيبها وتغذيتها، كما أكتشف الخبراء مؤخرًا أنها تساعد فى الوقاية أو علاج الصلع الوراثى.