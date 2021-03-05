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حصاد الوزارات.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين

الجمعة، 05 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد مايكل فارس

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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