وزير الإنتاج الحربى يبحث مع شركتى "الوايلر فريد" و"سيركور" التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

استقبل المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، ممثلى شركتى "الوايلر فريد" و"سيركور"، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى، لبحث مستجدات التعاون المشترك بين كافة الأطراف، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء، رحب الوزير مرسى بالمدير الإقليمى لشركة "سيركور"، مؤكدا على أن الهدف من هذا التعاون وهو تدبير كافة متطلبات مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير عدد ( 51 ) مركز بحوالى عدد ( 1400 ) قرية ، مشيراً إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي كما تعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلي، وهو ما تهدف إليه وزارة الإنتاج الحربى التى تعتمد سياسة العمل بها على الإنفتاح والتعاون مع كافة الشركات العالمية، من أجل نقل وتوطين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا حول العالم فى مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، وإنتاج منتجات مطابقة للمواصفات وباسعار منافسة يتم إستخدامها فى تنفيذ كافة المشروعات التنموية المختلفة لأهالينا وخاصة بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة والتي تمتد لكل مناحي الحياة والخدمات الأساسية في القرى المصرية.

من جانبه، قدم المدير الإقليمى لشركة "سيركور" عرض تقديمى عن شركته وماتقوم بتقديمه فى المجالين ( الحربى والمدنى )، كما أشار إلى الشركات التابعة لشركته ومنها شركة "الوايلرالألمانية"، وماتقوم هذه الشركات بإنتاجه من مضخات وصمامات، مشيراً إلى أن شركة "سيركور" تمتلك فروعا عديدة بمختلف دول العالم ، كما أكد على ترحيبه بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه هذه الشركات من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة يساعد على تنفيذ كافة المشروعات فى مختلف المجالات.

وأشاد حسام فريد العضو المنتدب لشركة " الوايلر فريد " بدور وزارة الإنتاج الحربي التي تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري بمصر وأحد الأذرع الصناعية للدولة، من خلال استغلال فائض طاقتها الإنتاجية لصالح الإنتاج المدني، وصولاً للتصدير إلى الخارج، ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أنه تم في نهاية اللقاء الاتفاق على أهمية التجهيز الكامل للمشروعات التى تم عرضها، لافتا إلىوأن هذا التحالف سيقوم بتقديم خدمات جليلة لصالح مشروعات التنمية بمصر خاصة فى مجالى " الزراعة و الرى " .