التعليم العالى: تخصيص قطعة أرض لجامعة الدلتا التكنولوجية لإقامة مدينة جامعية

كتب محمد صبحى

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور علوى الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا حول تخصيص قطعة أرض بمساحة (1776م2) أملاك دولة بناحية كفور الرمل مركز قويسنا؛ لصالح جامعة الدلتا التكنولوجية؛ لإقامة مدينة جامعية لخدمة طلاب الجامعة عليها، كأول مدينة جامعية لطلاب وطالبات الجامعة.

وأشار التقرير إلى أن الهدف من إنشاء المدينة الحفاظ على الوقت، والمجهود الذي يعانيه الطلاب في السفر، وتمكينهم من الحفاظ على مستقبلهم التعليمى، واستقرار المنظومة التعليمية.

جدير بالذكر أن جامعات الدلتا التكنولوجية تعد ضمن ثلاث جامعات تكنولوجية أنشئت العام الماضي؛ لاستحداث مسار جديد للتعليم التطبيقي والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى، وخلق جيل جديد قادر على استيعاب التكنولوجيات الحديثة، وتطورها لمواكبة سوق العمل، وتضم أربعة برامج دراسية تشمل: تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا المياكاتونكس، وهو مجال متعدد التخصصات يشمل مزيجا من العلوم الميكانيكية، والكهربائية، وعلوم الاتصالات، والتحكم، وعلوم الكمبيوتر، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الاوتوترونكس أى تنفيذ الإلكترونيات في مجال السيارات؛ لتحسين أدائها، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات.