الزراعة توافق على تصدير 20 ألف كتكوت لغانا و6 ملايين بيضة إلى ليبيا

كشف تقرير لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، الموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا بالإضافة إلى 6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا مع مراعاة كافة الإجراءات المحجرية اللازمة، من خلال فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة، الامر يؤكد على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وأمن، وخاصة بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأوضح مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، في بين اليوم، أن إنتاجنا من بيض المائدة خلال عام 2020 حوالى 13 مليار بيضة ولدينا الاكتفاء الذاتي، لافتا إلى أنه تم اعتماد مصر من ضمن الدول التى تعتمد المنشآت المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE وتم تسجيل 14 منشأة إنتاج داجنى معزولة، وجارى الأن دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشآت المعزولة، وتقدم العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشآت معزولة مما يسهل التصدير من خلالها.

أكد نائب الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنمية وزيادة إنتاجنا الداجنى والمتمثلة فى تبسيط إجراءات تراخيص كافة مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة مع الالتزام بكافة ضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، مما يعمل على رفع كفاءة المنشأة وزيادة معدلات أداء الطيور داخلها، وكذلك عقد البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وماله من أثار مترتبة على زيادة الإنتاج وتقليل نفقات و تكلفة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي.

من ناحيته قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة إن الوزارة تفتح أفاق جديدة للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى بتخصيص 9 مواقع فى 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، 1 فى شمال سيناء، وجارى تسجيل 13 موقع أخرين تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف سليمان أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يناشد مربى الدواجن الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة والوزارة لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة 5% وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى فى هذا الشأن وذلك من خلال التقدم إلكترونياً عبر أرقام واتساب القطاع(01558626681- 01558626682).