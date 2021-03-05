غادة والى: عازمون على دعم النساء ووصلنا للتكافؤ العام بين الجنسين فى 2020

كتب محمد شعلان

عبرت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عن فخرها بكونها أول امرأة افريقية وعربية تتولى مهام مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في العاصمة النمساوية فيينا، مؤكدة عزمها على مساعدة الكثير من النساء للوصول إلى المناصب القيادية وتحقيق التكافؤ والمساواة بين الجنسين.



غادة والى على تويتر

وقالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، "أفخر بكونى أول امرأة أفريقية وعربية تقود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومصممون على المساعدة في جلب النساء حتى يتمكنوا من النهوض والقيادة - لصالحنا جميعًا".



غادة والى

وتابعت: " لقد وصلنا إلى التكافؤ العام بين الجنسين في العام الماضى، ونعمل على تحقيق التكافؤ على جميع مستويات الموظفين.. جيل المساواة في العمل 2021".

وفى فبراير الماضى، كانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، قد قالت بمناسبة اليوم الدولي للمرأة والفتاة في العلوم، "لا يوجد حد لما يمكن أن تحققه النساء في العلم ، من أجل الصحة والتنمية ، للناس وكوكب الأرض".

وشددت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة فى فيينا، على ضرورة دعم المرأة واتاحة الفرص لها فى مجال العلوم والتكنولوجيا قائلة: "نحن بحاجة إلى دعم النساء والفتيات مع تعليم وفرص أفضل حتى يتمكنوا من التفوق في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لصالح جميع مجتمعاتنا".