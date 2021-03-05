أخبار مصر.. تطعيم 1141 مواطنا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا فى اليوم الأول

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقى 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذى بدأ أمس الخميس، فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات "مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات" و4 مراكز بـ محافظة الجيزة "مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص"، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية "المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة"، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية "مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر".

وأضاف مجاهد، أنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بـ محافظة البحيرة "المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي"، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط "مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة".. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار..

الحكومة: إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارق بالجونة بالكامل

قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه تم إنقاذ طاقم صيد مركب "نعمة الله" بالكامل، والتى تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى: " بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالموضوع الخاص بإنقاذ طاقم المركب تم إنقاذ طاقم المركب بالكامل الساعة السابعة صباحا تقريبا بالتعاون مع أجهزتنا ورجالتنا اللى مبيناموش .. وتم نقلهم إلى الشاطئ ومازال المركب شاحط بالشعب المرجانية.. تحيا مصر".

تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بـ5 محافظات

شهدت وزارة القوى العاملة، خلال الأسبوع الماضى، عدد من الفعاليات والأحداث على الصعيد العمالى، كان من بينها تسليم 35149 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الجزئى أو العجز الكلى المستديم، والتى أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والوادى الجديد، وسوهاج، والإسماعيلية .

وتم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الوزارة وإحدى الشركات، لإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات.

كما تقضى مذكرة التفاهم قيام وزارة القوى العاملة بتحقيق أقصى استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5000 شاب خلال عامين، وتمنح الشركة فى غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول امتحان الحصول على الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدرباً فى السنة الأولى، و500 فى السنة الثانية.

بدء تسليم 1128 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" فى حدائق أكتوبر

أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بدء تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، اعتبارًا من بعد غد الأحد، ويستمر حتى يوم الأحد 11 إبريل المقبل.

وقال "مصطفى"، إنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و 73، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و 10، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و 67، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و 198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و 69، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و 71، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

الحكومة: لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين بمشروع قانون الموارد المائية الجديد

كشف المركز المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والرى" الجديد، تواصل المركز مع وزارة الموارد المائية والرى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لبيع مياه الرى للمزارعين وفقاً لمشروع قانون "الموارد المائية والري" الجديد، مُوضحةً أن مشروع القانون لا يتضمن نهائياً أي مواد تخص بيع مياه الرى للمزارعين على مستوى الجمهورية، وإنما يستهدف ترخيص آلات رفع المياه على نهر النيل والترع والمجاري الرئيسية فقط، لتنظيم عملية توزيع المياه، بما يضمن حصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية بشكل عادل، مُشيرةً إلى أن مشروع القانون يأتى بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائى، وكذلك تنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بما يواكب أساليب الرى الحديثة.

الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة

تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ،إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات، انفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.

وتناشد الوزارة المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمسائلة القانونية عقب إنتهاء المهلة المقررة.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا استلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

سقوط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).