كيف يخلصك كوب الشاى الأخضر من دهون البطن؟

ندى سليم

الشاي الأخضر يتميز بالفوائد الصحية العديدة التي ترتبط بخسارة الدهون خاصة دهون البطن والدهون الحشوية، والتي تتراكم بالقرب من أعضاء مهمة في الجسم، مثل الكبد والأمعاء، مما يؤثر على الكثير من العمليات الحيوية طبقا لتقرير نشر في موقع إكسبريس.



آثار الشاى الاخضر على الدهون

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في تقليل الدهون الحشوية وقد ثبت أن الشاي الأخضر الغني بمضادات الاكسدة يساعد في التخلص منها، وترتبط تلك الدهون بالعديد من الأعضاء الحيوية بالجسم، حيث يحتوى الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين إحدى مضادات الأكسدة الطبيعية التي توجد بكثرة في الشاي.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة الأطعمة الوظيفية، عن آثار الشاي الأخضر المعزز بمضادات الأكسدة على البالغين الذين لديهم نسبة عالية من الدهون الحشوية في البطن، فأن استهلاك المشروب يوميا لمدة 12 أسبوعا يساعد في التخلص من منطقة الدهون بالبطن ووزن الجسم، حيث تم تقليل متوسط ​​مساحة الدهون الحشوية ووزن الجسم ودهون الجسم بشكل ملحوظ عن طريق علاج الشاي الأخضر المخصب.

وأشارت الدراسة إلى أن الانخفاض في الأسبوع 12 في منطقة الدهون الحشوية كان ملحوظا، حيث تحتوي الكاتيكين الموجود بالشاي الأخضر على أنواع مختلفة من "العناصر الوظيفية" التي لها تأثيرات مضادة للسمنة، فهو من أكثر المركبات النشطة التي تقاوم الدهون.

ويتواجد الكاتيكين في العديد من المصادر الجيدة مثل صدور الدجاج والتونة والماكريل والسلمون والبيض والحليب والعدس الأحمر والحمص والخبز البني والمكسرات وفول الصويا.