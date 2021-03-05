ماهى الدهون الحشوية وكيف تصيبك بالأمراض المزمنة؟ دراسة توضح

ندى سليم

الدهون الحشوية من الأزمات الصحية التي تعرضك للعديد من الأمراض والمضاعفات الخطيرة، وتقع الدهون بالقرب من الأعضاء الداخلية المهمة مثل الكبد والبنكرياس والأمعاء، والتي قد تسبب مرض السكرى وغيرها من الأمراض المزمنة، طبقا لما ورد في موقع اكسبريس.

وأكدت دراسة صادرة عن جامعة ألاباما الامريكية، أن الدهون الحشوية تؤثر على تدخلات نمط الحياة المختلفة والتي ترتبط بدهون البطن، حيث شملت الدراسة الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والوزن الزائد.

وتوصلت الدراسة تناول الأجزاء اليومية الموصى بها من الفاكهة، واكتساب القوة في الساقين واكتساب المرونة هي عوامل تنبئ بانخفاض مؤشر الدهون الحشوية.

ووجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص التي تزيد أعمارهم عن 45 عامًا ويتناولون الحبوب واللحوم والدهون واللحوم المصنعة معرضون لتراكم الدهون الحشوية أكثر من غيرهم، كما تبين أن ممارسة التمارين الهوائية واحدة من أكثر العادات الفعالة ضد الدهون الحشوية.





أمثلة على الأنشطة الهوائية التي تقلل من الدهون الحشوية الاتى:



1.المشي السريع

2.التمارين الرياضية المائية

3.ركوب الدراجة

4.الرقص

5.تنس زوجي

6.التزلج.

وأوصت الدراسة بضرورة ممارسة الرياضة الهوائية لمدة 30 دقيقة على الأقل من النشاط الهوائى المعتدل الشدة في معظم الأيام، مثل المشي السريع أو ركوب الدراجات بوتيرة غير رسمية، بالإضافة الى مساعدة التمارين الرياضية في منع دهون البطن من العودة.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين حافظوا على برنامج رياضى مدته 40 دقيقة لمدة مرتين في الأسبوع، على فقدان الدهون الحشوية، بينما أظهر أولئك الذين لم يمارسوا الرياضة ارتفعت نسبة تراكم الدهون الحشوية بنسبة 33%.