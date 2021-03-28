فوائد الكنتالوب.. تحسين الرؤية ومحاربة السرطان وتنظيم ضغط الدم

كتبت مروة هريدى

الكنتالوب هو فاكهة صيفية لذيذة، وهو يعتبر نوع من أنواع الشمام ويطلق عليه أيضًا البطيخ الأصفر، وهو غنى بالماء والفيتامينات ومضادات الأكسدة التى تحارب الأمراض مثل السرطان، وهناك العديد من الفوائد لفاكهة الكنتالوب، وفقًا لما ذكره موقع "medicinenet".

- فيما يلى.. فوائد فاكهة الكنتالوب:

1- تحسين الرؤية خاصة عند تناوله يوميًا، فهو غنى بفيتامين سى والكاروتينات التى تعمل على تحسين الرؤية وتقليل مخاطر إعتام عدسة العين والضمور البقعى.

2- الحفاظ على رطوبة الجسم لاحتوائه على نسبة كبيرة من الماء.

3- الكنتالوب رائع لمرضى السكرى لأنه يمنع ارتفاع السكر فى الدم.

4- يقلل من الجفاف، حيث يحتوى الكنتالوب على الماء بنسبة 90٪، هذا المحتوى العالى من الماء يمنع الجفاف خاصة فى فصل الصيف.

5- ينظم ضغط الدم، لأن الكنتالوب غنى بالبوتاسيوم الذى يساعد على استرخاء الأوعية الدموية ومن ثم خفض ضغط الدم.

6- يمنع الإمساك، لاحتوائه على مستويات عالية من الألياف الغذائية الضرورية لتعزيز حركة الأمعاء ومفيدة لصحة الجهاز الهضمى.

7- تعزيز المناعة، يحتوى الكنتالوب على مركبات تسمى المغذيات النباتية التى تُعزز المناعة وتساعد فى محاربة الأمراض، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات، كما يعمل فيتامين (أ) بالكنتالوب على تعزيز المناعة وإنتاج خلايا الدم البيضاء.

8- يساعد فى نمو الجنين، لاحتوائه على حمض الفوليك وهو أحد العناصر الغذائية الأساسية أثناء الحمل، حيث يمنع عيوب الأنبوب العصبى عند الأطفال، كما يساعد فى تكوين خلايا الدم الحمراء بالجسم ويحافظ على الصحة العامة للأم والطفل.

9- يقاوم السرطان، حيث أظهرت الدراسات أن حمض الفوليك فى الكنتالوب يلعب دورًا مهمًا فى الوقاية من السرطان، كما يكون مفيدًا عند تناوله فى المراحل المبكرة من السرطان.

10- تغذية البشرة ويقلل من تساقط الشعر، لاحتوائه على الفيتامينات التى تغذى الجلد وتحميه من السموم الضارة، وتحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه فى نفس الوقت.