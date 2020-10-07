حمض الفوليك أثناء الحمل.. ما هى الجرعة الصحيحة لتجنب تغيرات دماغ الجنين

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة جديدة على الفئران الحوامل أن الكميات الكبيرة من حمض الفوليك أثناء الحمل تضر بنمو الدماغ للأجنة، ويوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق حول أفضل جرعة موصى بها للنساء الحوامل.

اشتملت الدراسة، التي نُشرت في موقع Cerebral Cortex ، على فئران حوامل تم إعطاؤها إما كمية طبيعية من حمض الفوليك ، أو 10 أضعاف الكمية الموصى بها ، أو لا شيء.

تأثير الجرعات الزائدة على تغيرات دماغية في الجنين



وفقًا للباحثين ، فإن تلف الدماغ ليس خفيًا، ولكنه جوهري، ويحدث فرقًا ملحوظًا في بنية الدماغ إذا تناولت كميات كبيرة جدًا من حمض الفوليك، ومن المفارقات أن التغيرات في الدماغ بسبب كثرة حمض الفوليك تحاكي تلك المرتبطة بنقص حمض الفوليك.

تظهر الأبحاث أن ضعف امتصاص الفولات في الدماغ يمكن أن يسبب نقص حمض الفوليك في المخ ، وهو متلازمة ترتبط غالبًا بتطور التوحد.

مخاطر جرعة زائدة من حمض الفوليك



النساء اللواتي أنجبن طفلاً يعاني من عيوب في الأنبوب العصبي أو لديهن حالات معينة مثل الصرع ، ويُنصح عمومًا بتناول جرعات أعلى بكثير من حمض الفوليك.

ويقول الباحثون إنه في النماذج الحيوانية ، هناك مؤشرات على أن الكميات الكبيرة جدًا من حمض الفوليك يمكن أن تكون ضارة بنمو دماغ الجنين.

من المهم الحصول على الجرعة الصحيحة



حددت لجنة مع الأكاديمية الوطنية للعلوم ومعهد الطب المدخول اليومي الموصى به من حمض الفوليك (400 ميكروغرام) والحد الأقصى اليومي الآمن (1000 ميكروغرام) للنساء الحوامل.

توصي إدارة الغذاء والدواء (FDA) أيضًا بإضافة حمض الفوليك إلى الأطعمة. في الواقع ، أدت هذه التوصية إلى إغناء جميع الحبوب والحبوب بحمض الفوليك في عام 1998 في الولايات المتحدة، حيث يقول الباحثون في الدراسة المذكورة أعلاه أن إضافة حمض الفوليك إلى النظام الغذائي كان شيئًا جيدًا، ولكن هناك "أفضل كمية" من حمض الفوليك ، وقد يحصل بعض الأشخاص على أكثر مما هو مثالي.

فوائد حمض الفوليك للحامل



يوصى عادةً بحمض الفوليك، وهو الشكل الاصطناعي لفيتامين ب 9 ، أو مكملات الفولات ، للنساء في سن الإنجاب.

هذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر عيوب الأنبوب العصبي ، مثل السنسنة المشقوقة ، عند الأطفال. توفر فيتامينات ما قبل الولادة التي تحتوي على حمض الفوليك الحماية ضد تطور التوحد والاضطرابات الأخرى، وأظهرت العديد من الدراسات أن هذا صحيح.