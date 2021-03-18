علاج تساقط الشعر.. زيت اللافندر يعزز نمو البصيلات ويزيد تدفق الدم لفروة الرأس

كتبت مروة هريدى

لا يقتصر تأثير تساقط الشعر على التغيرات الجسدية فقد يتأثر أيضًا بالعامل النفسى، لذلك سيستمر سوق علاجات تساقط الشعر فى النمو مع تأثر المزيد من الأشخاص، وهناك العديد من المنتجات الطبيعية الجذابة لعلاج تساقط الشعر خاصة أن ليس لها أى آثار جانبية، حيث وجدت دراسة جديدة أن زيت اللافندر لديه خصائص تُعزز نمو الشعر وتمنع تساقطه، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

زيت اللافندر هو زيت أساسى مشتق من نبات اللافندر، يستخدم بشكل شائع للتخفيف من مشاكل الجلد مثل حب الشباب ولكن قد تمتد فوائده أيضًا لعلاج تساقط الشعر، حيث أشارت نتائج الدراسة التى نُشرت فى مجلة (Toxicological Research) إلى أن لزيت اللافندر تأثيرا ملحوظا فى تعزيز نمو الشعر وزيادة عمق البصيلات، كما يزيد من سماكة فروة الرأس ويزيد من تدفق الدم فيها.

- طرق استخدام زيت اللافندر لعلاج تساقط الشعر

الطريقة الأولى: إضافة ملعقة كبيرة من زيت اللافندر وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند ومزجهما معًا ثم نترك الخليط يتفاعل قبل استخدمه على فروة الرأس والتدليك لمدة ربع ساعة، ثم تغطية الرأس وتركه حتى الصباح لغسله جيدًا باستخدام الشامبو ثم البلسم، مع ضرورة تكرار هذه الخطورة مرة واحدة أسبوعيًا.

- الطريقة الثانية: نضيف نصف ملعقة كبيرة من زيت اللافندر إلى نصف ملعقة كبيرة من زيت اكليل الجبل بجانب قطرتين من زيت عشبة الزعتر ونصف ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا وقطرتين من زيت خشب الأرز ونصف ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب، ومزج هذا الخليط جيدًا ثم يتم وضعه على فروة الرأس والاستمرار بالتدليك لمدة 10 دقائق، ثم نقوم بتغطية الرأس بفوطة رطبة ودافئة لمدة نصف ساعة قبل غسله جيدًا بالشامبو والبلسم، مع أهمية تكرار هذه الخطوة أسبوعيًا.