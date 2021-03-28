اليوم السابع
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الأحد، 28 مارس 2021 05:23 م
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حصاد الوزارات..وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة تداعياتها سلبية

الأحد، 28 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات..وزير الرى للمبعوث الأمريكى: إجراءات أثيوبيا بشأن سد النهضة تداعياتها سلبية الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
إعداد ـ محمود طه حسين

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الأحد ، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 

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حصاد الوزارات

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شلل الاطفال

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التعليم العالى

التربية والتعليم

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سد النهضة

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