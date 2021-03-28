اليوم السابع
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التموين: مساء اليوم آخر أيام العمل بالأوكازيون الشتوى

الأحد، 28 مارس 2021 02:20 م
التموين: مساء اليوم آخر أيام العمل بالأوكازيون الشتوى الأوكازيون الشتوى
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن، مساء اليوم الأحد، هو آخر أيام العمل بالأوكازيون الشتوى بمشاركة 3355 محلا، كما قامت الأجهزة الرقابية بالوزارة بتحرير 1086 مخالفة طوال فترة الأوكازيون منهم 826 عروض وهمية و175 العمل بدون تصاريح و9 لعدم الإعلان عن الأسعار، بجانب بعض المخالفات الأخرى.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى، فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون الشتوى، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل نسبة التخفيضات لبعض المنتجات إلى ما يقرب من 55%، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى.

كانت وزارة التموين ممثلة فى قطاع التجارة الداخلية أصدرت نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شراؤه فى فترة الأوكازيون الشتوى للاستفادة من عروض تخفيضات الاسعار منها مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه فى حالة وجود لون المنتج باهت، فأنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجارى وكذلك التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات.


التموين

الأوكازيون الشتوي

تخفيضات الاوكازيون الشتوي

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