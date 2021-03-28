"التأمينات" تبدأ صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات الخميس

كتب مدحت وهبة

تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى اعتبارا من يوم الخميس المقبل فى صرف الدفعة الرابعة والأخيرة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات المستفيدين منها وعددهم 2.4 مليون مستفيد كذلك سيتم صرف معاشات أبريل

وقال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى أنه مازال العمل بنظام تقسيم عمليات صرف المعاشات إلى ثلاث شرائح قائمًا لتجنب التزاحم وخطورة الإصابة بعدوى كرونا على أن يتم الصرف للشريحة الأولى والمقدر عددهم 2.4 مليون مواطن لصرف استحقاقاتهم التأمينية اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل على أن يتم الصرف لباقى الدفعات كما هو متبع بالأشهر السابقة مع إتاحة إمكانية صرف كل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت " ميزة" مهمًا كانت قيمة استحقاقاته التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات التأمينية بالإضافة إلى قيمة العلاوات المستحقة من اليوم الاول من الشهر دون الانتظار لشريحة الاستحقاق.



وأوضح رئيس هيئة التأمين الاجتماعى أن التكلفة الإجمالية لصرف المعاشات بالإضافة إلى الدفعة الرابعة للعلاوات الخمس تُقدر بـ25 مليار جنيه منهم ما يقارب 18 مليار جنيه تكلفة صرف معاشات شهر إبريل و7 مليار جنيه تكلفة صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس.



وأوضح أن الهيئة قامت بوضع خطة طموحة لدمج أصحاب المعاشات فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تحمل علامات القبول الوطنية " ميزة " لرغبة الهيئة فى تقديم مجموعة من خدمات الشمول المالى لأصحاب المعاشات والمستحقين ولدمجهم فى القطاع المصرفى من خلال مجموعة من المنتجات المصرفية التى تسمح لصاحب المعاش القيام بعملية الشراء النقدى والإلكترونى وسداد كافة الاستحقاقات الحكومية عن طريق تلك البطاقة كما يمكن لصاحب المعاش الاستفادة من كافة الخدمات المصرفية التى يقوم البنك بإنتاجها بما فى ذلك الحصول على عائد على رصيد الحساب.