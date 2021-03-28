التعليم العالى: تنفيذ 16 مشروعا لتطوير جامعة كفر الشيخ بتكلفة 2.2 مليار جنيه

كتب محمد صبحى

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورعبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، حول الزيارة الميدانية للمتابعة الواقعية لمشروعات جامعة كفر الشيخ، وذلك في إطار متابعته للمشروعات التنفيذية بشأن تطوير الجامعات الحكومية

وأفاد التقرير بأنه تم الانتهاء من استكمال مبنى المعامل بكلية الطب البيطري، واستكمال مبنى طب الأسنان والمدينة الجامعية للطالبات، والمدينة الجامعية للقطاع الطبي، وتعلية المطعم، وورش كلية الهندسة وإتمام المرحلة الثانية من المدرجات المركزية واستلام مبنى كلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، والمرحلة الأولى من المستشفى الجامعي، ومبنى كلية الحاسبات والمعلومات، ومعهد النانوتكنولوجي، والمرحلة الأولى من مستشفى الطوارئ، ومبنى الإدارة العامة والمكتبة المركزية والمسرح والمدرجات المركزية.

وأشار التقرير إلى أنه جار استكمال المرحلة الثانية من مستشفى الطوارئ، وإنشاء مبنى العيادات الخارجية ومركز الأورام.

وأوضح التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، أن التكلفة الإجمالية للمشروعات الجاري تنفيذها في جامعة كفر الشيخ تبلغ نحو (2.2) مليار جنيه.

وأشاد وزير التعليم العالي بالالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات التنفيذية بجامعة كفر الشيخ، كما أكد على دعم القيادة السياسية لتطوير الجامعات الحكومية من خلال مشروعات قومية تعمل على النهوض بمنظومة التعليم العالي بكافة عناصرها.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن سياسة الدولة تستهدف التطوير المستمر للتعليم العالي على مستوى الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد العليا وكذلك منظومة المراكز والمعاهد البحثية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية بمصر، مشيرا إلى أن سياسة التطوير الشامل تحقق أهداف التعليم العالي ضمن خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.



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