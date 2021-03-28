اليوم السابع
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وتعيين 518 شابا بالسويس..

القوى العاملة: تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل توفى بالرياض

الأحد، 28 مارس 2021 12:33 م
القوى العاملة: تحصيل 191 ألف جنيه مستحقات ورثة عامل توفى بالرياض وزارة القوى العاملة
كتب ـ محمود راغب

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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض فى المملكة العربية السعودية، نجح فى الحصول علي مستحقات ورثة عامل وافته المنية أثناء تواجده بالمملكة، حيث كان يعمل بإحدى الشركات السعودية المحدودة بالرياض، وذلك بعد التواصل مع إدارة الشركة وبلغت 46 ألفا و900 ريال سعودي، أي ما يوازي 191 ألفا و 695  جنيها مصرياً تقريبا.
 
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أن الوزير كان  قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات ورثة العامل المتوفى المذكور لدى إحدى الشركات المحدودة بالرياض، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.
 
وتلقى  الوزير تقريرا عبر الملحق العمال أحمد رجائي  رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلي أنه فى ضوء متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين بالمملكة تم التواصل مع إدارة الشركة لتحصيل مستحقات المتوفى ، حيث بلغت إجماليها  46 ألفا و900 ريال  تم إيداعها بحساب زوجة المتوفى مباشرة عن طريق تحويل من بنك الراجحي، كما تم موافاة مكتب التمثيل العمالي بالرياض بصورة من التحويل.

وفى نفس السياق، أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام  مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بتعيين  518  شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 12 شاباً من ذوى الهمم والعزيمة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 828  باحثا عن عمل، منهم 26 من ذوي الهمم. 

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعيا وصحياً فقد قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الصحية لتلك الفئة بلغت 4000  جنيه لعاملين، و 49 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ 22 عاملاً من المسجلين على النحو التالى : 5 منح زواج بإجمالى 15 ألف جنيه، و4 منح وفاة من الدرجة الأولي بمبلغ 8000 جنيه ، فضلاً عن 13 منحة مولود جديد بإجمالي 26 ألف جنيه .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر فبراير الماضي -  إلي أن المديرية قامت باستخراج 550 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، وتجديد ترخيص لعمل أجانب من الإدارة المختصة .

وقال: إنه فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية  102 شكوى فردية، تم تسوية 4 شكاوى منها ودياً ، وتحويل 25 منها للمحكمة العمالية ، و 41   شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تم بحث 17 شكوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح مدير المديرية، أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 207 منشآت، وتم تحرير 22 محضراً لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 21 حملة  تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 6 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة  .

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


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