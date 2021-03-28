وزيرة الصحة تعلن استقبال شحنة جديدة من لقاحات كورونا هدية من الصين خلال أيام

كتب وليد عبد السلام

تلقت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من السفير الصينى لدى مصر "لياو لى تشينغ"، لبحث سبل التعاون بين مصر والصين للبدء فى تصنيع لقاحات فيروس كورونا وإرسال شحنات جديدة من اللقاح إلى مصر، وذلك بعد استقبال 600 ألف جرعة من اللقاح خلال الأسابيع الماضية.

وفى مستهل الاتصال، أعرب السفير الصينى عن خالص تعازيه ومواساته فى ضحايا حادث قطارى سوهاج، مشيدًا بتحرك الحكومة المصرية وتعاملها مع الأزمة من خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد من الوزراء، وتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية والاجتماعية للمصابين وأسر المتوفين.

كما تقدمت الوزيرة بالشكر للسفير الصينى على خطابات التعازى التى أرسلها الرئيس الصينى ووزير الخارجية الصينى للقيادة السياسية المصرية، فى حادث قطارى سوهاج، مؤكدة عمق وترابط العلاقات المصرية الصينية والتنسيق الكبير والتواصل الدائم خاصة فى ظل جائحة كورونا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزراة، أن الاتصال تناول استعداد دولة الصين لإرسال شحنة جديدة من لقاحات فيروس كورونا كهدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك فى إطار التعاون بين البلدين فى مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ورد للجميل الذى قدمته مصر للصين فى بداية الجائحة من خلال إرسال شحنات المساعدات الطبية إلى الصين.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصينى سرعة إنهاء إجراءات التعاقد مع شركة "سينوفارم" الصينية لشراء كميات من جرعات لقاحات فيروس كورونا، واستقبالها أيضًا خلال الأيام القليلة القادمة، مضيفًا أنه سيتم إرسال وفد من الخبراء الصينين إلى مصر لمعاينة خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" بعد إشادة منظمة الصحة العالمية بجاهزيتها، وذلك تمهيدًا لتوقيع اتفاقية مع شركة (سينوفاك) الصينية لتصنيع لقاحات فيروس كورونا فى مصر.

وأضاف أن الاتصال تناول التعاون فى مجال الضبط المعلوماتى وتبادل البيانات الصحية للمسافرين بين البلدين من خلال تفعيل كود تعريفى (QR code) يتضمن (معلومات عن تحليل الـPCR الخاص بفيروس كورونا، والأجسام المضادة، وموقف تلقى اللقاح)، وذلك لتسهيل حركة التنقل بين البلدين مما يساهم فى تنشيط التبادل التجارى وغيره من الأنشطة المختلفة، لافتًا إلى أنه تم الموافقة على استخدام الكود التعريفى بعد العرض على كافة أجهزة الدولة المعنية فى مصر.

وتابع أن الوزيرة توجهت بالشكر لجمهورية الصين الشعبية والحكومة الصينية لدعمها المستمر لمصر خلال التصدى لجائحة فيروس كورونا وحرصها على إمداد مصر بدفعات من اللقاحات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت فى بدء تطعيم الفئات المستحقة من الأطقم الطبية والمواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما أشادت الوزيرة بالدور الصينى فى المنطقة العربية فى مجال لقاحات فيروس كورونا بشكل عملى وبخطوات جادة ومحسوسة، مؤكدة تعاون وتضامن مصر الكامل مع الصين وتبادل الخبرات بما يساهم فى تعزيز الأنظمة الصحية بين البلدين وجهود التصدى لجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد شهدت فى الأسابيع الماضية مراسم توقيع استلام 600 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، والتى وصلت على دفعتين إلى مطار القاهرة الدولى هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى جمهورية مصر .