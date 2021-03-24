اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 05:20 م
خالد صلاح
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حصاد الوزارات.. الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة لاختبار المنظومة

الأربعاء، 24 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة لاختبار المنظومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار: 
 
التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل
 
التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها
 
وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": تفعيل اللجنة المشتركة مع بوروندى قريبًا
 
الحكومة: خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران دون استغناء عن العاملين
 
الصحة تكشف مواعيد الجرعات الثانية للقاحى كورونا سينوفارم واسترازينيكا
 
الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة بإجراءات الامتحان الرسمى لاختبار المنظومة
 
القوى العاملة تعلن صرف 5.9 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة
 

 


الثانوية العامة

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