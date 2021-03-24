حصاد الوزارات.. الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة لاختبار المنظومة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
التعليم: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية وبكتاب المدرسة ومختلفة عن النقل
التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها
وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": تفعيل اللجنة المشتركة مع بوروندى قريبًا
الحكومة: خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران دون استغناء عن العاملين
الصحة تكشف مواعيد الجرعات الثانية للقاحى كورونا سينوفارم واسترازينيكا
الحكومة: امتحان تجريبى للثانوية العامة بإجراءات الامتحان الرسمى لاختبار المنظومة
القوى العاملة تعلن صرف 5.9 مليون جنيه منحاً للعمالة غير المنتظمة
التعليم: لا امتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى خلال مارس
التضامن تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"
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