التنمية المحلية تكشف المحافظات المتأثرة بالعاصفة الترابية.. تعرف عليها

كتب على عبد الرحمن

تلقى وزير التنمية المحلية، اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن متابعة حالة الطقس السيئ الذى تشهده بعض المحافظات، بسبب تعرضها للرياح المثيرة للأتربة والرمال، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية، مع ارتفاع فى درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظات، وذلك وفقاً لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، وأجهزة الوزارات الأخرى في هذا الشأن.



وقال بيان الوزارة، إن تقرير غرفة العمليات أشار إلى إغلاق الأجهزة المعنية بمحافظة جنوب سيناء لميناء نويبع البحري لليوم الثاني على التوالي، كما أوقفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة كفر الشيخ أعمال الملاحة بميناء البرلس، كما تم إغلاق ميناء السخنة بمحافظة السويس، وذلك نظراً لوجود رياح محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحرارة علي معظم أنحاء المحافظة.



وأشار التقرير، إلى تعرض محافظات الوادي الجديد وشمال سيناء ومطروح وأسيوط لرياح متوسطة إلى شديدة، محملة بالأتربة والرمال، وانخفاض الرؤية على معظم أنحاء المحافظة، وتعرض باقى المحافظات لرياح محملة بالرمال والأتربة، وانخفاض الرؤية، مع ارتفاع درجات الحراراة على معظم أنحاء المحافظات.



وطالبت الوزارة، كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات التى تتعرض خلال الساعات القادمة لسوء الأحوال الجوية، باستمرار المتابعة لمواجهة آثار تقلبات في الطقس، مشدداة على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية فى المحافظات التى ستتعرض لسوء الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد لمواجهة أى أحداث طارئة أو أزمات متوقعة .



وناشدت الوزارة، المواطنين بتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية وتوخى الحيطة والحذر خلال حركة سيرهم فى الشوارع والقيادة بهدوء على الطرق السريعة خاصة فى ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية ونشاط الرياح والأتربة وضعف الرؤية".



وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة في متابعة تطورات الوضع بالمحافظات، بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وغرف العمليات بالمحافظات، لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.







