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وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": تفعيل اللجنة المشتركة مع بوروندى قريبًا

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:19 م
وزير الخارجية لـ"اليوم السابع": تفعيل اللجنة المشتركة مع بوروندى قريبًا سامح شكرى وزير الخارجية
كتب محمد الجالى

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قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن العلاقات بين مصر وبوروندى تاريخية، ومبنية على التعاون والاستقرار والمصالح المشتركة، مشيرًا إلى أن مصر أسهمت كثيرًا فى كل ما تحتاجه بوروندى.
 
وأضاف وزير الخارجية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، بقصر الاتحادية اليوم، الأربعاء، أنه سيتم قريبًا تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين وتنفيذ مذكرات التفاهم التى تم توقيعها.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره البوروندى "إيفاريست ندايشيمى" شهدا بقصر الاتحادية اليوم، مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية فى بوروندى، والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الرسمية، والإعلام، والتربية والتعليم، والسياحة، والثقافة.

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