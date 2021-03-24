الحكومة: خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لمصر للطيران دون استغناء عن العاملين

كتبت هند مختار

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها ترشيداً للنفقات، تواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتسريح العاملين بشركة مصر للطيران بالتزامن مع دمج الشركات التابعة لها، مُوضحةً أن شركة مصر للطيران بصدد تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الشركات التابعة لها وفقاً للمعايير العالمية، دون الاستغناء عن أي من العاملين بها، مُشددةً على أن الشركة تهدف لرفع كفاءة العاملين بها، مع الاحتفاظ بكامل حقوقهم ومستحقاتهم المالية.