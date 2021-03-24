اليوم السابع
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منح الضبطية القضائية لـ80 موظفا بوزارة الثقافة

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:20 ص
منح الضبطية القضائية لـ80 موظفا بوزارة الثقافة وزارة العدل - أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم – أحمد الجعفرى

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أصدرت وزارة العدل، قرارا بمنح بعض موظفي وزارة الثقافة والجهات التابعة لها صفة مأموري الضبط القضائى، لتنفيذ أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وتضمن القرار الذى حمل رقم 853 سنة 2021، أنه بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 سنة 2020، وعلى قرار وزير العدل رقم 9452 سنة 2020، وعلى كتاب وزير الثقافة رقم (501) المؤرخ في 21 يناير 2021، يتم منح 80 موظف بقطاعات مختلفة بوزارة الثقافة صفة مأموري الضبط القضائى، لضبط الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصاتهم، والتي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 سنة 2020.

 

أسماء الموظفين (1)
أسماء الموظفين (1)

 

أسماء الموظفين (2)
أسماء الموظفين (2)

 

أسماء الموظفين (3)
أسماء الموظفين (3)

 

أسماء الموظفين (4)
أسماء الموظفين (4)

 

أسماء الموظفين (5)
أسماء الموظفين (5)

وزارة العدل

وزارة الثقافة

الضبطية القضائية

مأمورى الضبط القضائى

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كورونا

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