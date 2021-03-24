التضامن تؤكد استمرار صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة"

‏‎كتب مدحت وهبة

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف المساعدات النقدية عن شهر مارس الجارى للمستفيدين من برنامج " تكافل وكرامة "، لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة، وهما الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن، بتذليل أى عقبات تواجه عمليات الصرف حرصا على راحه المستفيدين خاصة كبار السن.

وتصرف وزارة التضامن، المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى "بقيمة تتجاوز 18.5 مليار جنيه سنويا، لكبار السن غير القادرين على العمل، وأيضا ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الأمراض المزمنة بجانب صرف مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية ممن لديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة، بهدف مساعدتهم في استكمال مراحل تعليمهم، ويحصل الطالب في مرحلة الابتدائي على منحة شهرية بـ80 جنيه، والطالب في المرحلة الإعدادية على 100 جنيه وفى المرحلة الثانوية على 140 جنيه، والطفل أقل من 6 سنوات يحصل على 60 جنيه شهريا، بجانب ما يصرف للأسرة من دعم نقدى بقيمة 325 جنيه شهريا بحد أقصى حاليا طفلين داخل الأسرة.

‏‎كانت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت إن الرئيس عبدالفتاح السيسى انتصر دوما لقضايا المرأة وآمن بقدراتها على النجاح، مؤكدة أن الدولة تواصل اهتمامها بدعم قضايا المرأة وتحسين أوضاعها لافته الى ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من 12 مليون فرد بتكلفة 17 مليار ليصل إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه 2021، يمثل السيدات 78% من إجمالى المستفيدين.، بما يشمل 18% من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا.