كيف تستخدم النظام الغذائى النباتى فى إنقاص الوزن؟

كتبت مروة هريدى

يعتبر النظام الغذائى النباتى هو الوسيلة الجديدة للوصول إلى جسم صحى حيث أصبح المفتاح السرى لكثيرين من أجل فقدان الوزن، والالتزام بنظام غذائى نباتى يمكن أن يكون تحديًا خاصة عندما تحاول التخلص من بعض الكيلوجرامات، وبالرغم من أنه صحي إلا أن هناك صعوبة فى إنقاص الوزن عند اتباع هذا النظام الذى يعنى الامتناع عن تناول اللحوم والأسماك والدواجن، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia".

- فيما يلى أنواع الأنظمة الغذائية النباتية لإنقاص الوزن:

1- نظام نباتى يستثنى اللحوم والأسماك ويسمح بالدواجن.

2- نظام نباتى (لاكتو) يشمل منتجات الألبان فقط واستبعاد البيض واللحوم والأسماك.

3- نظام نباتى يسمح بتناول البيض واستبعاد منتجات الألبان واللحوم والأسماك والدواجن.

4- نظام نباتى يعتمد على الخضروات والامتناع عن جميع المنتجات الحيوانية.

- فوائد النظام الغذائى النباتى:

1- تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكرى وارتفاع ضغط الدم.

2- إنقاص الوزن، حيث تعتمد النظم الغذائية النباتية أساسًا على تناول الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة الغنية بالألياف.

3- له تأثير إيجابى على صحة الجهاز الهضمى.

- كيف يمكن للنظام الغذائى النباتى الحد من أهداف إنقاص الوزن؟

يمكن أن تؤدى العديد من العوامل إلى حدوث تراجع عن إنقاص الوزن مع الأنظمة النباتية وبدلًا من ذلك تؤدى إلى اكتساب المزيد من الكيلوجرامات نظرًا لاستبعادها اللحوم والبيض والأسماك ومن هنا يفتقد الجسم البروتينات الضرورية لحرق الطاقة، وهو ما قد يدفعنا إلى الإفراط بتناول الأطعمة غير الصحية.

وقد يؤدى النظام النباتى أيضًا إلى الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، حيث تشكل المكسرات على سبيل المثال جزءًا رئيسيًا من هذا النظام ولكنها قد تضيف المزيد من الدهون إلى الجسم، لذلك من المهم الاعتدال أيضًا بتناولها.

- كيف تفقد الوزن مع النظام الغذائى النباتى؟

1- اختر الأطعمة الغنية بالألياف مثل البروكلى والكوسة والقرنبيط والخضروات الورقية.

2- أضف البروتينات الصديقة للنباتات إلى نظامك الغذائى مثل المكسرات والبذور والعدس.

3- التحول إلى الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات.

4- تجنب الأطعمة المصنعة والكربوهيدرات المكررة وتجنب المشروبات الغازية والمحلاة بالسكر.

5- تناول الكثير من الفواكه مثل التفاح والموز والعنب والحمضيات والكيوى والتوت.