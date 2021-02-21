اليوم السابع
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فوائد النظام الغذائى النباتى.. يحمى القلب ويمنع الإصابة بالسكر

الأحد، 21 فبراير 2021 01:00 ص
فوائد النظام الغذائى النباتى.. يحمى القلب ويمنع الإصابة بالسكر فوائد اتباع النظام الغذائى النباتى
كتبت مروة هريدى

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يتكون النظام الغذائى النباتى فى الغالب من مصادر غذائية نباتية مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والبقوليات والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور والزيوت، ولكن لا تزال بعض الأنظمة النباتية تحتوى على كميات صغيرة من المنتجات الحيوانية ووفقًا لتقرير موقع "Insider" فإن النظم الغذائية النباتية تتطلب مجموعة متنوعة من الأطعمة لتلبية الاحتياجات الغذائية للجسم، حيث أن النباتيون الذين لا يستهلكون أى منتجات حيوانية قد يكونون معرضين لخطر نقص فيتامين ب 12 الذى يمكن تعويضه بمكملات هذا الفيتامين، أما أولئك الذين لا يتناولون منتجات الألبان يمكنهم الحصول على ما يكفى من الكالسيوم من شرب الحليب المُعزز بالنباتات وعصير البرتقال المدعم بالكالسيوم.

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فوائد النظام الغذائى النباتى

 

 يساعد فى إنقاص الوزن

وجدت الأبحاث أن اتباع نظام غذائى نباتى يمكن أن يُقلل من مخاطر السمنة ويساعد فى إنقاص الوزن، لأنه لا يعتمد على المنتجات الحيوانية بما فى ذلك اللحوم والألبان الغنية بالدهون المشبعة وقليلة الألياف التى قد تسبب الإصابة بالسمنة وأمراض القلب.

يقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى

وجدت الأبحاث أن الأنظمة الغذائية النباتية فعالة فى الحد من خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى، حيث أشارت دراسة أجريت عام 2009 إلى أن مرض السكرى من النوع الأول والثانى يقل بشكل ملحوظ بين الأشخاص الذين يتبعون أنماط الأكل النباتية مقارنة بمن يأكلون اللحوم.

 

نظام غذائى نباتى
 

يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

أمراض القلب تحدث فى الغالب نتيجة تراكم طبقة ترسبات فى جدران الشرايين والتى تتسبب فيها بشكل أساسى اللحوم الحيوانية والوجبات الخفيفة المصنعة لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والصوديوم والكوليسترول ما تؤدى إلى تراكم الترسبات فى الشرايين، وتقل مخاطر افصابة بأمراض القلب بين الأشخاص الذين يتبعون نظامًا نباتيًا غنيًا بالأطعمة الصحية مثل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والمكسرات والبقوليات.


ما هو النظام الغذائى النباتى

فوائد النظام الغذائى النباتى

اضرار النظام الغذائى النباتى

اسباب الاصابة بامراض القلب

اضرار المنتجات الحيوانية

اضرار الالبان

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