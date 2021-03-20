أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-3-2021 وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف، إن أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها للكيلو، بينما يترواح السعر للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 31 جنيها للكيلو السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.