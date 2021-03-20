أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-29 جنيها

استقرت أسعار الدواجن اليوم السبت 20-3-2021 وذلك وفقا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.
وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف، إن أسعار الدواجن فى المزرعة 23 جنيها للكيلو، بينما يترواح السعر للمستهلك بين 25-29 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن أسعار الدواجن البلدى في المزرعة 31 جنيها للكيلو السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.
وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع أن سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، يتراوح سعر البيض في المزرعة بين 31_32 جنيها بينما للمستهلك فيتراوح السعر بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.
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