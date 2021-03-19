أسعار الدواجن اليوم.. تتراوح بين 25-28 جنيها

كتب أحمد حمادة

يشهد سوق الدواجن حالة من الاستقرار من حيث حجم المعروض بالسوق و الأسعار في المزرعة وللمستهلك حيث تتراوح أسعار الدواجن المزارع اليوم الجمعة 19-3-2021 بين 25-28 جنيها للكيلو، ومن المقرر أن تشهد الدواجن اقبالا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك وهو ما قد يكون عاملا مؤثرا في السعر النهائي.

وقال محمود الفيومي صاحب محل دواجن إن زيادة المعروض في السوق هو المحرك الرئيسي في استقرار أسعار الدواجن وذلك نتيجة زيادة المعروض، موضحا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-28 جنيها للكيلو، أضاف ، تتراوح سعر الدواجن المجمدة بين 33-36 جنيها الكيلو، و سعر الدواجن البلدى في المزرعة 30 جنيها للكيلو ، وأن السعر للمستهلك بين 33-36 جنيها للكيلو.

وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع إلى أن البيض يشهد استقرارا فى الوقت الحالي حيث يتراوح سعر البيض للمستهلك بين 37-40 جنيها بينما البيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة بين 42-46 جنيها وذلك بحسب المنطقة.