استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو

-البصل بـ 5 الأبيض

-البصل الأحمر 7جنيهات

-الكوسة 6 جنيه للكيلو

-الجزر 5 جنيهات

-الخيار 5 جنيه.

-الجوافة 9 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو

-الفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه

- الفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيه.

- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

-التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

-اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيه

-البرتقال بسرة 8 جنيه