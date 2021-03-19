اليوم السابع
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الجمعة، 19 مارس 2021 12:56 م
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الجمعة، 19 مارس 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين خضراوات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تواصل المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
‏‎‏‎‏‎
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو
-البطاطس 4 جنيهات
-البصل بـ 5 الأبيض
-البصل الأحمر 7جنيهات
-الكوسة 6 جنيه للكيلو
-الجزر 5 جنيهات
-الخيار 5 جنيه.
-الجوافة 9 جنيه
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو
-الفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
- الفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيه.
- الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
-التفاح السكرى 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
-اليوسفي 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
-البرتقال بسرة 8 جنيه
 
 

أسعار الخضراوات والفاكهة

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