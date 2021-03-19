اليوم العالمى للنوم.. اعرف تأثير قلة النوم على صحتك

كتبت أمل علام

كشف موقع TimesNowNews أن اضطرابات النوم تسبب أمراض القلب، والسكرى من النوع الثانى، والسمنة، والسكتة الدماغية، وأمراض الصحة العقلية، كما أنها مرتبطة أيضًا بقصر العمر.

وجاء بالموقع: يتم الاحتفال باليوم العالمى للنوم هذا العام فى 19 مارس 2021، ويعتبر شعار اليوم العالمى للنوم السنوى الــ14، هو "النوم المنتظم، والمستقبل الصحي"، هذا الشعار هو دعوة لجميع المتخصصين فى مجال النوم للدعوة وتثقيف العالم حول أهمية النوم لتحقيق نوعية الحياة المثلى، وتحسين الصحة العامة.

متى بدأ الاحتفال بيوم النوم العالمى؟

يحتاج الجسم إلى الراحة تمامًا كما يحتاج إلى التمارين الرياضية والهواء النقى والطعام الجيد والحب والرفقة، حيث إن الحرمان من النوم يسبب أمراضًا مختلفة، لذلك.

وقد بدأ هذا الحدث التوعوى السنوى من قبل مجموعة من مقدمى الرعاية الصحية، وأعضاء المجتمع الطبى الذين يعملون ويدرسون فى مجال الطب وأبحاث النوم، كان الهدف من اليوم العالمى الأول للنوم هو الجمع بين مقدمى الرعاية الصحية للنوم.

وأضاف الموقع: فى غياب الضوء (كما هو الحال خلال ساعات المساء)، يتم إنتاج الميلاتونين لتعزيز النوم، موضحا أن إدراك الضوء يشير إلى دماغنا بأنه نهار وعلينا أن نستيقظ.

وإذا واصلنا العمل على الشاشات الرقمية حتى وقت متأخر، يمكن لسلوكنا تجاوز هذه الإشارات الطبيعية، حيث تعمل الأضواء الساطعة فى الليل على إيقاف إنتاج الميلاتونين، نتيجة لذلك، ينتهى بنا الأمر بتأخير النوم حتى ساعات متأخرة من الليل.

لا تقلل من قيمة النوم

يرتبط النوم بالعديد من الأنظمة الفسيولوجية، حيث يتحكم جودة النوم فى السيطرة على الالتهاب، وتنظيم الهرمونات، وتنظيم القلب والأوعية الدموية، والعديد من الوظائف المهمة الأخرى، سترتبط مدة النوم غير الكافية وسوء نوعية النوم بالعديد من النتائج الصحية السلبية ، فقد ثبت أن فترة النوم القصيرة تسبب ضعفًا في الوظائف الإدراكية.