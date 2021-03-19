"أوقاف القليوبية" تفتتح مسجدين فى طوخ وشبين القناطر بـتكلفة 9.5 ملايين جنيه

القليوبية فريق المحافظات

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجدى التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، ومسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، اليوم الجمعة، ليضاف إلى المساجد التى تم افتتاحها ودخولها الخدمة مسبقا.

وأضاف "أبو السعود" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مسجد التوحيد بعرب غانم التابع لإدارة أوقاف شبين القناطر، تم إنشاؤه على مساحة 450 مترا مربعا، بتكلفة بلغت 3.5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف المصرية، كما أن مسجد الرشيدى بقرية كفر منصور التابعة لإدارة أوقاف طوخ، تم إنشاؤه على مساحة 560 متر مربع بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيها، بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، ويتكون من دورين الدور الأول دورات المياه والميضة، ومسجد ومصلى سيدات والدور الثانى بالكامل مسجد للرجال.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المساجد التى تم افتتاحها خلال الفترة الأخيرة بلغت 16 مسجدا موزعة على قرى ومدن المحافظة، وفق الخطة التى أعلنتها الوزارة للمساجد الجديدة.

المسجد من الداخل



روعة العمارة الإسلامية بمسجد الرشيدى



مسجد التوحية بشبين القناطر



مسجد التوحيد



مسجد الرشيدى بطوخ



مسجد الرشيدى بقرية كفر منصور



مسجد الرشيدى



مسجد الرشيدي من الداخل