حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس

إعداد محمد صبحى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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