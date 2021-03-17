اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 06:04 م
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حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزيرة الصحة: توريد 5 ملايين جرعة من "استرازينيكا" 30 مارس الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
إعداد محمد صبحى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأربعاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
 
 

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