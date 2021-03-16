اليوم السابع
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تنفيذ 45% من أعمال تبطين ترعة السرو بالشرقية

الثلاثاء، 16 مارس 2021 01:00 ص
تنفيذ 45% من أعمال تبطين ترعة السرو بالشرقية تبطين الترع - أرشيفية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد محمد الأباصيرى، رئيس مركز ومدينة أبو كبير بالشرقية، أن أعمال إعادة تأهيل وتبطين ترعة السرو تسير بانتظام، حيث تم إنجاز ما يقرب من 45%، ومن المقرر أن تنتهى خلال الفترة المقبلة .

وأوضح رئيس المدينة لـ"اليوم السابع"، أن ترعة السرو بطول 1270 كيلو مترا طوليا وأعمال التبطين بتكلفة 3 ملايين و94 ألف جنيه، مضيفا أنه تم بدء تنفيذ الأعمال بالمشروع في 20/8/2020 وتم الانتهاء من التدبيش .

الجدير بالذكر، أن المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بالشرقية، أعلن البدء في المشروع القومي لتطبين الترع، ذلك في 27 ترعة بأطوال 110 كيلو على مستوى المحافظة كمرحلة أولى، ضمن 97 ترعة بأطوال 415 كيلو والذي ينفذ على مرحلتين لمدة عامين واعتمد حوالي مليارا و400 مليون جنيه للمشروع.

وأشار وكيل الرى، إلى أن المشروع له أهمية كبيرة، فسيوفر كميات كبيرة من المياه والذي يضمن وصولها لنهايات الترع، والذي سيوفر الكميات المطلوبة للأرضي الزراعية وزيادة إنتاجية الفدان، وتوفير نفقات الصيانة الدورية للترع طوال السنة، كما ستضمن بيئة نظيفة لأنها سيضمن نظافتها من الحشائش والمخلفات والأوبئة، وسيعمل على عودة الجسور لوضعها الأصلى، لافتا إلى أن التبطين من مشروعات التي تحتاج لعمالة كثيفة، مما سيوفر الآلاف من فرص العمل للشباب.


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