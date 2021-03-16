أخبار × 24 ساعة..الرئيس يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه

كتب لؤى على

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها

وزير المالية: 5 ملايين موظف يستفيد من الزيادة..و10.5 مليون من أصحاب المعاشات

المرور: إغلاق جزئى لشارع البحر الأعظم بسبب أعمال توسعة الدائرى لمدة 3 أيام

الحكومة: 67 ألفا و647 مواطنا استفاد من مشروع "سكن كريم" بمبادرة حياة كريمة

تعرف على موعد صرف زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي بزيادتها 13%

وزيرة الصناعة للنواب: 228 بندا جمركيا من المنتجات المستوردة يمكن تصنيعها محليا

وزير المالية يكشف مؤشرات الموازنة الجديدة: نتوقع إيرادات 1.259 تريليون جنيه

رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة التضامن بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

التعليم تنفى وجود خطأ فى سورة التكوير بكتاب التربية الإسلامية

وزيرة الصناعة للنواب: إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى المحافظات لخلق فرص عمل

هدايا الرئيس السيسى للمصريين.. زيادة المعاشات والمرتبات الأبرز.. إنفوجراف

الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية

الرئيس السيسي يوجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيه

الرئيس يوجه بإقرار علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بـ7,5 مليار جنيه

الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه