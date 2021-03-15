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الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية

الإثنين، 15 مارس 2021 05:11 م
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

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