الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإدارية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص برنامج حافز مالى يقدر بحوالى 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
الرئيس السيسي يوجه بتخصيص برنامج حافز مالى للعاملين المنقولين للعاصمة الإداريةالإثنين، 15 مارس 2021 05:11 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
الرئيس السيسي يوجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة 31 مليار جنيهالإثنين، 15 مارس 2021 05:09 م
الرئيس يوجه بإقرار علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بـ7,5 مليار جنيهالإثنين، 15 مارس 2021 05:08 م
الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيهالإثنين، 15 مارس 2021 05:03 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة