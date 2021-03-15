الرئيس يوجه بإقرار علاوتين للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بـ7,5 مليار جنيه

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.